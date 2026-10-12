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Шняги.Нет

5 подписчиков

Посуда не развешивается — и это решает всё

Посуда не развешивается — и это решает всё

У посудомоечной машины есть одно неоспоримое преимущество перед стиральной. И дело вовсе не в экономии воды или качестве отмывания.

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