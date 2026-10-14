МВД опубликовало законопроект: иностранцев, работающих у резидентов территорий опережающего развития, освободят от экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства.
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Те, кто придумал это, они дураки, или, все-таки, предатели, враги России ? Надо для своих людей создавать привлекательные, не на словах, а на деле, условия для работы на этих территориях вместо того, чтобы плодить в крупных городах несметное количество объединений, движений ,контор и вакансий для чиновников с целью пристраивания своих деток. У нас получается так- лучшие воюют, неприкасаемые перебирают бумажки и нажимают на кнопки в офисах, а страну захватывают орды ментально чуждых людей. План глобалистов успешно воплощается в реальность.
Ну и ломанет вся эта свора из ТОР в центральные районы и на их рынки. Проходили.