«Интер Майами» без Месси не сумел обыграть «Нью-Йорк Сити» в МЛС

«Цапли» нуждаются в своём лидере.«Цапли» нуждаются в своём лидере.В ночь с 30 сентября на 1 октября в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити».