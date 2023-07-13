Крым 24 Все новости Крыма

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Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота «В Камышовой бухте ориентировочно с 9:30 до 10:00 флот проводит тренировку расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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