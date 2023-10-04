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“Не переживайте”, – приемный отец Дани Милохина рассказал о призыве сына в армию

“Не переживайте”, – приемный отец Дани Милохина рассказал о призыве сына в армию

Осенний призыв в России стартовал, и уже сейчас стало известно, что за это время повестки получат 130 тысяч человек.

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