Ростовский вратарь Никита Медведев может перейти в «Пари НН»

Официального подтверждения этому пока нет. Но как заявил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов изданию «Спорт Экспресс», голкипер вместе с другими претендентами уже прошел углубленный медицинский осмотр.
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