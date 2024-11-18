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Царьград

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США и Европе придется "извернуться". Кнайсль назвала невыгодными для Трампа удары вглубь России

США и Европе придется "извернуться". Кнайсль назвала невыгодными для Трампа удары вглубь России

Удары вглубь России невыгодны для Трампа. Чтобы страны НАТО не оказались в состоянии войны с Россией, им и США придётся хорошо "извернуться".

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