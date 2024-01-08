Демидецкий: "Молдова могла бы экспортировать электроэнергию на Запад"

Молдова могла бы стать соучредителем Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровском регионе и принадлежащей российской компании «Интер РАО», и содействовать экспорту производимой ею электроэнергии на Запад.
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