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Орсато после ВАР отменил гол «Баварии» «ПСЖ» из-за офсайда у Мюллера во время удара Шупо-Мотинга

Гол «Баварии» в ворота «ПСЖ» отменен после подсказки видеоассистента. На 52-й минуте матча Лиги чемпионов форвард мюнхенцев Эрик-Максим Шупо-Мотинг пробил головой после навеса.

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