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«Даллас» выиграл Центральный дивизион и сыграет в 1-м раунде плей-офф с «Нэшвиллом» или «Вегасом»

Победив в субботу «Сиэтл» (3:1), «Старс» набрали 111 очков после 81 матча, опережая «Виннипег» и «Колорадо» на 5 и 7 баллов соответственно.

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