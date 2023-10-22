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Полумесяц есть, а креста нет: почему возник скандал из-за нового дизайна купюры в 1000 рублей

Полумесяц есть, а креста нет: почему возник скандал из-за нового дизайна купюры в 1000 рублей

Историческое решение Банка России изменить впервые за 26 лет дизайн купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей обернулось беспрецедентным решением приостановить выпуск первой банкноты и отправить макет на доработку.

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