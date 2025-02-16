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Какие территории царской России Ленин отдал Польше?

Какие территории царской России Ленин отдал Польше?

Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов в своём выступлении на Верховном Совете СССР 31 октября 1939 года назвал Польшу, только что поделенную между СССР и Германией, «уродливым детищем Версальского договора».

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