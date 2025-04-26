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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» – фаворит дерби с ЦСКА, а новые игроки могут получить 3 000 ₽ от Winline

«Спартак» играет с ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Команда Деяна Станковича опережает армейцев в таблице на два очка.

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