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Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике

Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике

Более шестидесяти часов самолёты не могли взлететь с аэродромов Латвии, Литвы и Эстонии. "Стойкий защитник 2024" Командование НАТО проводит крупнейшие за полвека военные учения в Балтийском море.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Они трезвеют только после хорошей взбучки. Как немцы под Сталинградом заговорили в январе 1943 года: А зачем Германии Волга?
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А на Украине это отключить нельзя???
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Natalija Osminina
Хороший вопрос.
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