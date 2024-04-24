Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике

Более шестидесяти часов самолёты не могли взлететь с аэродромов Латвии, Литвы и Эстонии. "Стойкий защитник 2024" Командование НАТО проводит крупнейшие за полвека военные учения в Балтийском море.
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