Хегсет заявил, что предоставит департаменту Маска доступ к системам Пентагона

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Пентагон предоставит особый доступ Департаменту эффективности американского правительства (DOGE), которым руководит предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск, для возможности выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в ведомстве.
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