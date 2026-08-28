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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тидж Игинла – лучший проспект «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 2-й, Косса – 3-й, Симашев – 5-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов «Юты».  Его возглавил форвард Тидж Игинла, набравший 90 (41+49) очков в 48 играх регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги за «Келоуну» при полезности «+47».

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