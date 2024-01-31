В Виноградовском округе продолжат ремонт Дома культуры

Работы по восстановлению важного для поселка Березник здания 1976 года постройки начались в прошлом годуРаботы по восстановлению важного для поселка Березник здания 1976 года постройки начались в прошлом годуО том, что ремонт продолжится, сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.