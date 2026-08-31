В Ростокино прошёл плановый обход территории

Заместитель главы управы района Ростокино Н.А. Арсеньев совместно с сотрудниками управы и активными жителями провёл плановый обход территории.
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