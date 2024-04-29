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Челябинские врачи рассказали, где опасаться клещей и как от них защититься

Челябинские врачи рассказали, где опасаться клещей и как от них защититься

Каждый год с укусами членистоногих обращаются к медикам порядка 20 тысяч южноуральцев. Сейчас клещи особенно зверствуют на территории Челябинской области: проснувшись после зимы опасные букашки ищут жертв, причем активны они круглые сутки, если не выдался особенно сухой и жаркий день.

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