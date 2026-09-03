Лавров прокомментировал страхи Европы по поводу «завоевания» Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), где прокомментировал опасения стран Евросоюза по поводу возможного «завоевания» их территорий Россией.
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