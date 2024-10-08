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Закон, порядок, государство

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Более 100 воздушных целей уничтожил расчет ЗРК «Стрела-10» в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО

Более 100 воздушных целей уничтожил расчет ЗРК «Стрела-10» в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО

На счету военнослужащих данного расчета такие БпЛА противника как «Щарк», «Фурия», «Лелека» и многие другие.

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