Все, что мы не любим. Но оно будет. В понедельник Петербург будет во власти непогоды. Ветер до 15 м/с, мокрый снег и дождь.
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Все, что мы не любим. Но оно будет. В понедельник Петербург будет во власти непогоды. Ветер до 15 м/с, мокрый снег и дождь.