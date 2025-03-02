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Мойка78.ру Новости СПб

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Все, что мы не любим

Все, что мы не любим. Но оно будет. В понедельник Петербург будет во власти непогоды. Ветер до 15 м/с, мокрый снег и дождь.

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