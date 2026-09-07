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Русская Семёрка

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Операция «Монастырь»: как Судоплатов водил немецкую разведку за нос всю войну

Самая долгая радиоигра Второй мировой продолжалась три года и девять месяцев и закончилась в начале мая 1945 года радиограммой из агонизирующего Берлина, в которой немцы с «тяжёлым сердцем» извинялись, что больше не могут помогать.

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