Три молодых парня погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Еще трое пассажиров, в том числе несовершеннолетние, получили травмы Три человека погибли в жестком ДТП, которое произошло на 30 км автодороги Павловск — Камень-на-Оби в Шелаболихинском районе Алтайского края.
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