Пленный из ВСУ заявил, что был вынужден все лето ходить в зимней форме

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Андрей Дарьин рассказал, что был вынужден ходить в утепленной зимней униформе все лето, поскольку командование не обеспечивало солдат необходимым имуществом.
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