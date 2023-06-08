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Глава движения Рогов: ВСУ 3-4 дня пытались пойти в наступление на Запорожском направлении

Глава движения Рогов: ВСУ 3-4 дня пытались пойти в наступление на Запорожском направлении

Украинские войска перешли к полномасштабному наступлению на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал в эфире «Соловье live», что они предприняли первые попытки три-четыре дня назад, сообщил ТАСС.

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