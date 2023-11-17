«Аншлаг в Новогоднюю Ночь»: Елена Воробей планирует вернуться в Россию

Пародистка Елена Воробей уехала чуть больше года назад в Израиль. На этом фоне все её поклонники отвернулись от юмористки, подумав, что она, как и многие звезды эстрады, просто сбежала из страны из-за политических репрессий.
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