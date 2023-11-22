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РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

Самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП) зафиксирована в Москве (45,9% водителей имеют максимальную скидку), Санкт-Петербурге (41,9% водителей), Московской области (41,2%), Ленинградской области (39,5%) и Пермском крае (38,8%).

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