РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

Самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП) зафиксирована в Москве (45,9% водителей имеют максимальную скидку), Санкт-Петербурге (41,9% водителей), Московской области (41,2%), Ленинградской области (39,5%) и Пермском крае (38,8%).