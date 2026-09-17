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Царьград

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Прокуратура: Мужчину осудят за нападение на кассира в Талдоме

Прокуратура: Мужчину осудят за нападение на кассира в Талдоме

В Талдоме, 7 июня, мужчина ударил девушку-кассира из-за ценового спора в детском магазине. Уголовное дело передано в суд.

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