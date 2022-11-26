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Надаль о лечении стопы, которое прошел летом: «Это кардинально изменило перспективы продолжения моей карьеры на высшем уровне»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о влиянии травмы стопы на его карьеру.«В этом сезоне было несколько разных этапов, и он был полностью связан с физическими проблемами.

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