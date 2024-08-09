Пентагон одобрил действия ВСУ в Курской области

Вторжение украинской армии в Министерстве обороны США было названо законным. В Пентагоне отметили, что не рассматривают действия ВСУ в Курской области как эскалацию конфликта, подчеркивая, что Украина действует в рамках защиты своей суверенной территории.
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