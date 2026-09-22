Русская медная компания вложится в свинцово-цинковый проект в Красноярском крае

В Ангарском рудном районе Красноярского края начнется освоение Морянихинской площади свинцово-цинковых руд.
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