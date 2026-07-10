U.S. Strikes Fail to Break Iran’s Grip on the Strait of Hormuz

The U.S. launched another major round of strikes across Iran this week, targeting roughly 90 military sites, including coastal radar installations, anti-ship missile batteries, drone launch positions, command networks and IRGC naval assets around Hormuz.
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