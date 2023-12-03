Введение во храм Пресвятой Богородицы - история праздника, традиции и приметы

4 декабря верующие люди отмечают такое событие, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, история которого началась в давние времена, когда Дева Мария, ставшая впоследствии матерью Иисуса Христа, впервые пришла в храм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии