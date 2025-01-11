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В Туле прекратится производство «Имперской» колбасы

В Туле прекратится производство «Имперской» колбасы

В Туле прекратится производство колбасы «Имперская». «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и «Тульский мясокомбинат» достигли мирового соглашения по делу, связанному с этой продукцией, после более чем двухлетних судебных разбирательств.

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