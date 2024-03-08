Испуганное лицо Байдена сказало больше, чем слова

© Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos/Globallookpress 2 дня назад 17K прочитали После очередной встречи президента США Джо Байдена с журналистами – по итогам заседания Совета по конкуренции в Белом доме, сложилось впечатление, что Первый передаёт корреспондентам какие-то сигналы… В ходе брифинга Байдена попросили ответить на несколько вопросов.
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