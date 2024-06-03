Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на желание Владимира Зеленского обмануть страны глобального Юга, приглашая их к участию в саммите по Украине в Швейцарии.
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