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Сенатор Джабаров: Зеленский врет, приглашая страны глобального Юга в Швейцарию

Сенатор Джабаров: Зеленский врет, приглашая страны глобального Юга в Швейцарию

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на желание Владимира Зеленского обмануть страны глобального Юга, приглашая их к участию в саммите по Украине в Швейцарии.

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