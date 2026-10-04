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Таварес стал 5-м игроком в истории НХЛ с 600+ матчами за две команды

Джон Таварес достиг редкой отметки в НХЛ. Форвард провел 600-й матч за «Торонто» и отметился передачей в матче с «Оттавой» (2:3).

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