В Барнауле за две недели поймали пять бездомных собак

Работу в данном направлении пообещали усилить Администрация Центрального района Барнаула продолжает профилактические рейды по отлову бродячих собак, при этом особое внимание уделяется мониторингу социальных сетей, сообщает мэрия.
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