Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров, назвав его правительством, которое откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам.
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