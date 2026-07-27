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Российский саблист Павел Граудынь завоевал первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь завоевал первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

Россия триумфально возвращается в мировой спорт МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Российский фехтовальщик Павел Граудынь стал чемпионом мира по фехтованию и принес сборной России первую золотую медаль после возвращения национальной символики на международные соревнования.

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