FT: В Белом доме есть разногласия по поводу подхода к конфликту в Газе

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена существуют серьезные разногласия по поводу политики государства на Ближнем Востоке и работе над урегулированием палестино-израильского конфликта.
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