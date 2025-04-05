Что важно узнать у анестезиолога перед операцией ребёнка? Важные советы родителям

Врач Смирнов посоветовал родителям обсудить анестезию перед операцией ребёнка. Прежде чем оперировать подростка, доктор, как правило, узнаёт детали о его здоровье, чтобы избежать возможных негативных последствий.
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