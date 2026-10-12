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Происшествия

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В Смоленске сотрудники ЦПЭ УМВД и общественники провели профилактическое мероприятие для творческой молодежи «О важном: ответственность и безопасность»

В рамках профилактической работы сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД Алексеем Серым провели лекцию для 80 студентов Смоленского государственного института искусств и его колледжа.

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