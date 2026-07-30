С 1 августа подселят незнакомцев? Вся правда о «новом законе» и рисках аренды

Паника из-за подселения чужаков: что происходит на рынке аренды.В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с 1 августа вступают в силу поправки к жилищному законодательству, разрешающие принудительно подселять незнакомцев в квартиры граждан.