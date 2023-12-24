Боксер Самедов взял пояс чемпиона России на турнире профессионалов в ЯНАО

Боксер из Ноябрьска Эльнур Самедов одержал победу в бое с владикавказцем Дмитрием Хасиевым и стал обладателем чемпионского пояса международного фестиваля бокса «Северный характер», проходившего в Новом Уренгое, сообщил telegram-канал «Центр спорта | Новый Уренгой».