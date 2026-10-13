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Мировое обозрение

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Индекс Мосбиржи обновил максимум с 19 июня на фоне переговорных ожиданий

Индекс Мосбиржи обновил максимум с 19 июня на фоне переговорных ожиданий

Главное в тезисах: Рекордный рубеж: Индекс Московской биржи 13 октября поднялся до 2431,1 пункта, обновив максимум с 19 июня и прибавив на пике 1,56% к закрытию предыдущей сессии.

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