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В России предлагают сделать необязательным покупку ОСАГО при регистрации авто

В России предлагают сделать необязательным покупку ОСАГО при регистрации авто

Государственная дума предлагает сделать необязательным покупку полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - в качестве причины называется то, что купленный автомобиль может долгое время не использоваться владельцем.

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