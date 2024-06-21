В России предлагают сделать необязательным покупку ОСАГО при регистрации авто

Государственная дума предлагает сделать необязательным покупку полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - в качестве причины называется то, что купленный автомобиль может долгое время не использоваться владельцем.
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