Захарова назвала позорным отсутствие реакции СЕ на теракт в «Крокусе»

Отсутствие реакции руководства Совета Европы (СЕ) на теракт в «Крокус Сити Холле» — очередная позорная страница в истории организации, это ставит под сомнение беспристрастность ее правового и экспертного механизма.
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