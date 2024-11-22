Два проекта «Ямал-Медиа» победили во всероссийском конкурсе «Моя земля — Россия»

Фильм «Полярный Урал. Путешествие» и проект «100 топовых мест на Ямале» заняли первые места на всероссийском конкурсе «Моя земля — Россия», на котором выбирали лучшие информационные проекты по сельской тематике.
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